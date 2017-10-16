الحزب الحاكم بفنزويلا يفوز بـ17 ولاية من أصل 23 في الانتخابات.





كراكاس 16- اكتوبر -2017 ( وال ) - فاز معسكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس

مادورو بـ17 ولاية من أصل ولايات فنزويلا الـ23، بحسب ما أعلن المجلس

الوطني للانتخابات، اليوم الاثنين.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية لم تفز المعارضة التي كانت أظهرت

استطلاعات الرأي انها الفائزة بالانتخابات، سوى بـ5 ولاية، فيما لا تزال

هناك ولاية، لم تُحسم فيها النتيجة بعد.

وعلى اثر صدور النتائج، أعلن مادورو انه حقق انتصارا حاسما في هذا

الاقتراع، قائلا "انه انتصار واضح، لقد فرضت الشفافية نفسها على نطاق

واسع بالانتخابات مع 17 حاكم ولاية، المعارضة حصلت على 5 ولايات".

وشدد مادورو على أن حزبه قد يفرض نفسه أيضا في الولاية الأخيرة التي لم

تُحسم فيها النتيجة بعد. لكن قُبيل اعلان المجلس الوطني للانتخابات نتائج

الاقتراع، ندد خصوم الرئيس الفنزويلي بحصول عمليات تزوير محتملة.

وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار لمادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي

بعد تظاهرات دامية استمرت عدة أشهر، دون أن تؤدي إلى اسقاطه، وأودت بحياة

125 شخصا.

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