مقتل زعيم داعش في الفلبين.الإثنين ، 16-10-2017 - 08:58:00



عمان 16 اكتوبر 2017 (وال) - قتل زعيم تنظيم داعش في الفلبين وجنوب شرق
اسيا اليوم الإثنين بعملية عسكرية للجيش الفلبيني في مدينة "مراوي" التي
تشهد معارك دامية منذ أشهر.
وقال وزير الدفاع الفلبيني "ديلفين لورنزانا" في تصريح صحفي اليوم "
إن زعيم التنظيم المتطرف "إيسنيلون هابيلون" قتل مع قيادي آخر في داعش
يدعى "عمر ماوتي" بالعملية العسكرية التي استهدفتهم صباح اليوم الاثنين".
ويعد "هابيلون" أحد كبار المطلوبين في العالم ، وقد اندلعت المعارك
في الفلبين بين المسلحين الموالين لداعش وبين القوات الحكومية في مدينة
"مراوي" بعد محاولة فاشلة لاعتقاله في مايو الماضي.
كما أعلن "لورنزانا" أنه ما يزال يبحث عن القيادي المتشدد الماليزي
"محمود أحمد".
ويذكر أنه منذ شهر أعلن الجيش الفلبيني السيطرة على مركز قيادة
المسلحين الموالين لداعش في مدينة مراوي جنوبي البلاد بعد معارك دامية
بين الطرفين.

.. ( وال ) ..

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