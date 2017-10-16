الجامعة العربية تبحث الوضع البيئي بعدد من الدول العربية.





القاهرة 16 اكتوبر 2017 ( وال ) - تعقد بالمقر العام لجامعة الدول

العربية اليوم الاثنين اجتماعات الدورة الــ19 للجنة المشتركة للبيئة

والتنمية في الوطن العربي لبحث الوضع البيئي في ليبيا وفلسطين والجولان

السوري السودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي والاردن ولبنان واليمن.

ويناقش الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام، عدداً من الموضوعات الخاصة

بالبيئة في المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء البيئة

العرب ومكتبه التنفيذي وفي مقدمتها تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية

المستدامة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية

والاجتماعية، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

لاسيما ما يتعلق بسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية

بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود بشأن التعامل مع قضايا تغير

المناخ والتحرك العربي في المفاوضات الخاصة بها.

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