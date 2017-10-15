المنتخب الوطني لرفع الأثقال يحرز 18 قلادة متنوعة في بطولة أفريقيا بأوغندا.





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- توج المنتخب الوطني لرفع الأثقال بـ 18

ميدالية في البطولة الأفريقية بأوغندا ، ست ذهبيات وسبع فضيات وخمس

برونزيات.

البطولة نظمها وأشرف عليها الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال، وشهدت

مشاركة 86 رباعا يمثلون دول ليبيا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا ومورشيوس

وغانا وكينيا ونيجيريا وبتسوانا ورواندا وأوغندا البلد المستضيف.

وقد شاركت ليبيا في هذه البطولة بخمسة رباعين اعتلوا جميعهم منصات

التتويج، وهم الرباع أكرم أبومهدي وزن 62 ناشئين توج بقلادة واحدة فضية

وبرونزيتين، وأحمد أبوزريبة وزن 77 شباب توج بثلاث ذهبيات وثلاث

برونزيات، وعمر العجمي وزن 77 ناشئين توج بثلاث فضيات، وأسعد أبوجريدة

وزن 94 ناشئين بثلاث فضيات، وعبدالمالك قناو +105 ناشئين بثلاث فضيات.

وقد تحصلت ليبيا على الترتيب الثاني للناشئين والترتيب الثالث للكبار.

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