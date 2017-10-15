التعادل السلبي يحسم لقاء النصر وشباب الجبل في الدوري الممتاز.





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق

النصر وشباب الجبل التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بمعلب المرج، ضمن

منافسات ذهاب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة

القدم.

وبهذا التعادل يضيف النصر النقطة التاسعة إلى رصيده، وشباب الجبل

النقطة السادسة إلى رصيده، ضمن المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق

التحدي مؤقتا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.

وكانت منافسات الجولة الخامسة والجولتين المؤجلتين الثالثة والرابعة

التي انطلقت مبارياتها يوم الأربعاء الماضي قد أسفرت عن النتائج التالية

:.

* المجموعة الأولى .

- دارنس × الهلال (0-1) .

- الأنوار × النجمة (2-1) .

- التعاون × الأهلي بنغازي (1-3) .

* المجموعة الثانية .

- خليج سرت × الأخضر (2-0) .

- نجوم اجدابيا × التحدي (0-3) .

* المجموعة الثالثة .

- الشرارة × الاتحاد (0-4) .

- الترسانة × الشط (1-2) .

* المجموعة الرابعة .

- المحلة × أبي الأشهر (0-2) .

- الأهلي طرابلس × رفيق (7-1) .

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