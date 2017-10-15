التعادل السلبي يحسم لقاء النصر وشباب الجبل في الدوري الممتاز.الأحد ، 15-10-2017 - 20:32:00



طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق
النصر وشباب الجبل التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بمعلب المرج، ضمن
منافسات ذهاب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة
القدم.
وبهذا التعادل يضيف النصر النقطة التاسعة إلى رصيده، وشباب الجبل
النقطة السادسة إلى رصيده، ضمن المجموعة الثانية التي يتصدرها فريق
التحدي مؤقتا برصيد 12 نقطة من أربع مباريات.
وكانت منافسات الجولة الخامسة والجولتين المؤجلتين الثالثة والرابعة
التي انطلقت مبارياتها يوم الأربعاء الماضي قد أسفرت عن النتائج التالية
:.
* المجموعة الأولى .
- دارنس × الهلال (0-1) .
- الأنوار × النجمة (2-1) .
- التعاون × الأهلي بنغازي (1-3) .
* المجموعة الثانية .
- خليج سرت × الأخضر (2-0) .
- نجوم اجدابيا × التحدي (0-3) .
* المجموعة الثالثة .
- الشرارة × الاتحاد (0-4) .
- الترسانة × الشط (1-2) .
* المجموعة الرابعة .
- المحلة × أبي الأشهر (0-2) .
- الأهلي طرابلس × رفيق (7-1) .
...(وال) ...

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتنفيذ مناورة لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الثاني لحوادث التلوث بحقل الجرف القاري .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا