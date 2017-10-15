ليبيا تنظم بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة شهر مارس 2018.





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة

(ميني فوت) ليبيا حق تنظيم بطولة أفريقيا 2018.

وجاء هذا القرار على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي

الذي عقد بمدينة نابل بتونس أمس، حيث تمت مناقشة ملفات الدول المتقدمة

لاستضافة بطولة أفريقيا 2018، وتم التصويت على استضافة ليبيا لهذه

البطولة شهر مارس المقبل.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في اجتماعها تشكيل

اللجان التابعة للاتحاد، وحظيت ليبيا برئاسة لجنتين وعضوية أربع لجان

أخرى.

... (وال)....