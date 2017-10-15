تحكيم مدغشقري لمباراة الإياب بين منتخبنا الوطني لكرة القدم ونظيره التونسي.







طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

الحكم الدولي المدغشقري "نامبيالدرازا حمادة" بإدارة مباراة الإياب بين

منتخبنا الوطني ونظيره التونسي، المقررة يوم 11 نوفمبر القادم على أرضية

ملعب رادس بتونس.

ويساعده في هذه المباراة الموزمبيقي "مارينجلا أرسابيو شدراك"

والنيجري "محمادو يحيى" ، وحكم رابع "أندر ياميهاريزوا هيبار ماري"

المدغشقري، والمراقب من مصر.

وتأتي هذه المباراة ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى من التصفيات

الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 .

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بالجزائر انتهى بخسارة منتحبنا الوطني

بنتيجة (0-1) .

ويدخل منتخبنا هذه المباراة برصيد 3 نقاط في المركز الرابع ضمن

مجموعته التي تتصدرها تونس في المركز الأول برصيد 13 نقطة، والكونغو

الديمقراطية ثانيا برصيد 10 نقاط، وغينيا ثالثا برصيد 3 نقاط وبفارق

الأهداف عن منتخبنا الوطني.

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