المغرب يستضيف منافسات كأس الأمم الافريقية للمحليين (الشان) 2018.





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- منح الاتحاد الافريقي (كاف) المغرب حق

تنظيم البطولة الخامسة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم للمحليين (الشان)

بعد أن تم سحب البطولة من كينيا من قبل (الكاف) في الأونة الأخيرة.

وستقام البطولة في الفترة بين 12 يناير و4 فبراير 2018 بمشاركة 16

منتخبا وهي :

المنطقة الشمالية..

مصر وليبيا والبلد المستضيف المغرب.

المنطقة الشرقية : أثيوبيا وأوغندا.

المنطقة الوسطى: الكاميرون والكونغو وغينيا الاستوائية.

المنطقة الغربية "A": غينيا وموريتانيا.

المنطقة الغربية "B": بوركينا فاسو وساحل العاج ونيجيريا.

المنطقة الجنوبية: أنغولا وناميبيا وزامبيا.

...(وال)....