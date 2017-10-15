مدير مكتب آثار سرت ينفي سرقة القطع الأثرية بمنطقة سلطان شرق سرت.





سرت 15 أكتوبر 2017 (وال) - نفى مدير مكتب أثار سرت عبد العظيم حافظ

ما تداولته بعض وسائل الإعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن

سرقة القطع الأثرية بمدينة سلطان الأثرية الواقعة على بعد 60 كيلومتر شرق

سرت.

وقال حافظ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، الأحد، إن جميع القطع

الأثرية محفوظة في مكان آمن وبعلم مصلحة الآثار الليبية ومنظمة اليونسكو

خوفا عليها من السرقة والتخريب في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها

البلاد.

ونوه مدير مكتب أثار سرت، إلى أن المدينة الأثرية سلطان تحتاج إلى

وقفة جادة من مصلحة الآثار ومنظمة اليونسكو والمجلس البلدي سرت، وأنها

بحاجة إلى عناصر أمنية للحراسة الليلية، وبناء سياج حولها، وسداد مرتبات

الحراس المتوقفة منذ أربع سنوات.

وكانت بعض الوسائل الإعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت أنباء عن سرقة القطع الأثرية بمنطقة سلطان ونشرت صورا للمدينة

الأثرية خالية من تلك القطع أبرزها تمثالان نحاسيان للأخوان فيليني.



..(وال).