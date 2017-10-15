المدير التفيذي للشركة العامة للكهرباء يتابع سير العمل بمنطقة سوف الجين.







طرابلس 15 اكتوبر 2017 (وال) - اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة

للكهرباء، علي ساسي، اليوم الأحد ، مع مديري دوائر التوزيع وخدمات

المستهلكين بمنطقة سوف الجين، وناقش المشاكل والصعوبات التي تواجه سير

العمل بالمنطقة.

واستعراض الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه الدوائر المذكورة،

وكيفية وتوفير الاحتياجات اللازمة لضمان سير العمل وتقديم أفضل الخدمات

للمواطنين، وسل تفعيل المشاريع الصغرى المتوقفة عن العمل بمنطقة سوف

الجين.

وحضر الاجتماع مدارء مشروعات التوزيع، والخدمات، ومشروعات التوزيع

بالمنطقة الوسطى بالشركة العامة للكهرباء .

..(وال).