آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء واختصاصات كل منهما محور نقاش لجنة الصياغة المشتركة اليوم .

تونس 15 أكتوبر 2017 ( وال ) - واصلت لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مناقشاتها بتونس وذلك لوضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي الليبي بحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، الدكتور غسان سلامة.

ووفقا للمتحدث باسم البعثة الاممية بليبيا فقد بدأ اجتماع اللجنة بوضع جدول أعمال هذه الجولة من الاجتماعات وركز لقاء اليوم على آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة الى إختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.



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