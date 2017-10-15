مكتب شؤون النازحين يبحث مع وفد من الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية لنازحي تاورغاء.الأحد ، 15-10-2017 - 18:02:00




طرابلس15 أكتوبر 2017 (وال) - بحث مسؤولون بمكتب متابعة شؤون
النازحين برئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بطرابلس مع
وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة السيدة مغالي جان داوود،
الأوضاع الإنسانية لنازحي تاورغاء.
وناقش اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحضور مندوبين عن
المجلس المحلي ومجلس الحكماء والشورى بتاورغاء، تطورات ملف عودة النازحين
إلى مدينتهم وسبل تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاق المبرم برعاية
المجلس الرئاسي بهذا الخصوص.

..(وال)..

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