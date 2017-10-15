المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي ينظم مؤتمره الدولي الأول لقانون التحكيم الليبي مطلع نوفمبر المقبل .



طرابلس 15 اكتوبر 2017 (وال) - يعتزم المركز الليبي للتحكيم التجاري

الدولي إقامة المؤتمر الدولي الأول لقانون التحكيم الليبي وذلك خلال يومي

1 - 2 من شهر نوفمبر القادم وذلك بقاعة منظمة الالسكو بتونس .

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور " عبد الوهاب شقلوف " في تصريح

لوكالة الانباء الليبية اليوم الاحد ان هذا المركز انشأ في العام 2014 ،

ويختص بالقضايا التحكمية ، حيث قام بتنظيم العديد من ورش العمل والندوات

ذات العلاقة بالأمور القانونية بالدولة الليبية .

وأضاف أنه تمت الموافقة من المجلس الرئاسي وكذلك مجلس النواب لتشكيل

لجنة لصياغة مسودة مشروع قانون وضمت هذه اللجنة مندوبين عن كل من إدارتي

القضايا والقانون والأكاديميين وأعضاء من المجلس الليبي للتحكيم .

وأشار الدكتور " شقلوف " الى أن المركز نظم العديد من ورش العمل ويستعد

حاليا لعقد مؤتمر دولي يضم " غرفة باريس ، جامعة لندن ، جامعتي باريس

ومارسيليا " لمناقشة التحكيم في الاستثمار وللاستفادة من خبراتهم في هذا

المجال ، إضافة إلى كيفية التعامل مع القضايا التحكيمية .

وأكد ان هذا المؤتمر الدولي وهو الأول سيناقش ثلاثة محاور أساسية وهى

مشروع قضايا التحكيم ، والقضايا التحكيمية ضد الدولة الليبية وطرق

المعالجة والمحور ثالث يتعلق بالاستثمار .



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