الشركة العامة للكهرباء:عودة التيار الكهربائي لمدينة غات .الأحد ، 15-10-2017 - 15:37:00



غات 15 أكتوبر 2017 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالمنطقة
الجنوبية عن عودة التيار الكهربائي لمدينة غات بعد انقطاع دام ثلاثة أيام
نتيجة خلل في البرج 51 في طريق أوباري - غات.
وأوضحت الشركة بان فرق الصيانة التابعة للشركة تعمل على صيانة خطوط نقل
الكهرباء في مناطق غات وأوباري منذ أكثر من شهر، تمهيدا لتشغيل محطة
أوباري الغازية، الأمر الذي يتسبب في انقطاع شبه يومي للكهرباء في
المدينتين من الـ7 صباحا حتى الـ7 مساء.

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