انطلاق فعاليات الصالون الثقافي الشهري بمدينة سرت.





سرت 15 اكتوبر 2017 (وال)- انطلقت بفندق المهاري بسرت في اليومين

الماضيين فعاليات الصالون الثقافي الشهري والذي يشرف عليه وينظمه مكتب

الثقافة بسرت بمشاركة عددا من الاساتدة بجامعة سرت والمهتمين بالثقافة

بالمدينة. وخصص الصالون الثقافي أبحاته وأوراقه البحثية التي قدمت من عددا من

أساتدة الجامعة والمهتمين بالثقافة بالمدينة حول اساليب التعامل مع

الاطفال أثناء الحروب والصراعات ومعالجة الآثار بعد الحرب.

وقد اقيمت حلقة نقاش موسعة عقب إلقاء الأوراق البحتية تناولت بالنقاش

أهمية مساعدة الأطفال على تجاوز المرحلة النفسية التي يمرون بها عقب

انتهاء الحروب خاصة دور الأهل والبيئة المحيطة بهم وكذلك دور المدرسة في

معالجة هذه الحالات.

واتفق الحاضرون بأن تكون جلسات الصالون الثقافي كل يوم خميس من بداية

كل شهر وتشكيل لجنة للخروج بتوصيات ومقترحات للجهات ذات العلاقة للحد من

الآثار النفسية للأطفال عقب الحروب والصراعات.

..(وال- سرت).