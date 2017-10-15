قطاع التَعليم بمنطقة بنينا يَرفض الدّعوة للاِعتصام ويَستعد لعودة الدّراسة في موعدها .





بنغازى15 أكتوبر 2017 (وال)- نظم معلمو وطلبة مدرسة شهداء "الدامور" في

منطقة بنينا حملة نظافة استعدادا للموسم الدارسي الحالي،بناءً على قرار

مسؤول قطاع التربية والتعليم في بلدية بنينا الذي أعلن فيه مباشرة العمل

وفتح المؤسسات التعليمية الواقعة في نطاق البلدية في الموعد المحدد

لانطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد وذلك اليوم الأحد الموافق 15

أكتوبر 2017.

ورفض مسؤول قطاع التربية والتعليم في بلدية بنينا " حافظ الفسي " دعوة

نقابات المعلمين إلى تعليق الدراسة إلى حين استجابة مجلس النواب الليبي

لمطالب المعلمين بزيادة المرتبات والتأمين الطبي.

وقال الفسي "نحن نرى ونسمع عن الزيادات لحكومات أو مجالس ( نواب أو

دستور) أو قطاعات أخرى ويؤلمنا ذلك ولكنّا لن نكون شركاء بذبح الوطن

والتهديد بتجهيله وتدمير أجياله طمعا بماديات دنيوية زائلة".



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