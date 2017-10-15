فريق الشط يفوز على فريق الترسانة بنتيجة هدفين مقابل هدف.الأحد ، 15-10-2017 - 14:51:00



طرابلس 15 اكتوبر 2017 (وال) - حقق فريق الكرة الأول بنادي الشط أول فوز
له في الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم بعد فوزه على فريق الترسانة
بنتيجة هدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الاسبوع الخامس للدوري.
وسجل أهداف فريق الشط مهاجم الفريق عبد المالك منصور ثنائية في الدقيقتين
26 و56 من زمن المباراة، بينما سجل هدف الترسانة زكريا البكوش في الدقيقة
79.
وأكمل فريق الشط المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد سعيد، وبهذا يرفع
الشط رصيده إلى أربع نقاط، ويبقى فريق الترسانة بنفس رصيده السابق ثلاث
نقاط.
...(وال)...

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