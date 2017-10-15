عَميد كُلية الحقوق في جَامعة بَنغازي يُوقف حَجب نَتيجة الطَلبة المحرومين والسّماح لهم بدخول امتحانات الدور الثاني .





بنغازي 15 أكتوبر 2017 (وال)- أصدر عميد كلية الحقوق في جامعة بنغازي أمس

السبت تعليماته بإيقاف حجب نتيجة الطلبة المحرومين والسماح لهم بدخول

امتحانات الدور الثاني.

وقال عميد الكلية الدكتور " طارق الجملي " إن قراره جاء عقب تأخير

المجالس التأديبية في إصدار نتائج بالإدانة أو البراءة، مع اقتراب موعد

امتحانات الدور الثاني، فهي فيها الكثير من الاجحاف والظلم بحق الطالب

الذي يبقى مصير نتيجته مجهولا .

وأضاف الجملي أن أغلب الكليات تقع في هذا الخطأ،داعيا باقي كليات الجامعة

بحذو كلية الحقوق وعدم الوقوع في خطأ .



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