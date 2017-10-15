اِختتام دورة حول "المُرشد النّفسي دَاخل المُؤسسة التّعليمية" في
بَنغازي .
الأحد ، 15- 10- 2017 - 14:46:00
بنغازي 15 أكتوبر 2017 (وال )- اختتمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة
وذوي الإعاقة دورة تدريبية مجانية حول المرشد النفسي داخل المؤسسة
التعليمية ببلدية بنغازي .
ويشرف على الدورة التي اختتمت بمقر المنظمة في بنغازي الدكتورة " نجاة
القداري " واستهدفت عددًا من خريجات قسم علم النفس في كلية الآداب في
جامعة بنغازي .
وقالت المشرفة على الدورة الدكتورة " نجاة القداري " إن الدورة شملت دور
المرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية،
إلى جانب إرشاد الطلاب بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة داخل
المؤسسات التعليمية وتقبلهم كزملاء لهم .
وفي ختام الدورة أقامت المتدربات احتفالية بمناسبة ختام الدورة بحضور بعض
أعضاء المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة في بنغازي.
...( وال- بنغازي )...