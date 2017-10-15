اِختتام دورة حول "المُرشد النّفسي دَاخل المُؤسسة التّعليمية" في بَنغازي .





بنغازي 15 أكتوبر 2017 (وال )- اختتمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة

وذوي الإعاقة دورة تدريبية مجانية حول المرشد النفسي داخل المؤسسة

التعليمية ببلدية بنغازي .

ويشرف على الدورة التي اختتمت بمقر المنظمة في بنغازي الدكتورة " نجاة

القداري " واستهدفت عددًا من خريجات قسم علم النفس في كلية الآداب في

جامعة بنغازي .

وقالت المشرفة على الدورة الدكتورة " نجاة القداري " إن الدورة شملت دور

المرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية،

إلى جانب إرشاد الطلاب بكيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقة داخل

المؤسسات التعليمية وتقبلهم كزملاء لهم .

وفي ختام الدورة أقامت المتدربات احتفالية بمناسبة ختام الدورة بحضور بعض

أعضاء المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة في بنغازي.



...( وال- بنغازي )...