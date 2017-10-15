جنوب الصين يتأهب لاستقبال الإعصار خانون برياح تصل سرعتها إلى 114 كيلومترا في الساعة.





بكين 15 اكتوبر 2017 ( وال )- توقع مركز الأرصاد الجوية في الصين أن يضرب

الإعصار خانون جنوب البلاد صباح يوم الأحد برياح تصل سرعتها إلى 114

كيلومترا في الساعة فيما رفعت السلطات في هونج كونج درجة التحذير من سوء

الأحوال الجوية إلى ثالث أعلى مستوى .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن مركز الأرصاد الجوية الوطني قوله

إنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في منطقة بين تشانجيانغ في

إقليم قوانغدونغ وونتشنغ في إقليم هاينان.

وأصدر المركز تحذيرا باللون البرتقالي وهو ثاني أعلى مستوى للتحذير

من سوء الأحوال الجوية في الصين.

وحذرت الوكالة الصينية من تعرض أجزاء من أقاليم تشجيانغ وقوانغدونغ

وقوانغشي وهاينان لأمطار غزيرة اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وفي هونج كونج توقفت بعض خدمات النقل اليوم الأحد بسبب قوة الرياح.

وقالت سلطات النقل إنه تم تعليق حركة العبارات التي تربط هونج كونج

ومكاو وجزر قريبة أخرى في حين ألغيت بعض الرحلات المغادرة من المدينة إلى

تايوان والبر الرئيسي للصين.

وتأتي العاصفة بعد نحو شهرين من الإعصار هاتو الذي تسبب في حدوث فوضى

في هونج كونج وسقوط قتلى في مكاو وفيضانات واسعة كما عطل حركة النقل .

...( وال )...