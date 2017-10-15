تواصل الاستعدادات لتنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات 2017 م على مستوى بلدية ترهونة.





ترهونة 15 أكتوبر 2017 (وال)- شرع مكتب الرعاية الصحية الأولية التابع

لإدارة الخدمات الصحية ترهونة في وضع الترتيبات اللازمة استعدادا لتنفيذ

الحملة الوطنية للتطعيمات 2017 م على مستوى البلدية والمزمع تنفيذها

خلال الفترة من يوم 28 الشهر الجاري إلى 2 نوفمبر القادم .

وأفاد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ترهونة " سالم ابراهيم المزوغي

"في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بان المكتب قد شرع في عقد اجتماعات

متواصلة مع أعضاء اللجنة والفرق الفنية التي ستقوم بتنفيذ هذه الحملة

من اجل توضيح الأهداف والية تنفيذ المهام الفنية والتطبيقية للحملة على

مستوى بلدية ترهونة .

وأكد " المزوغي " أن الحملة التي ينظمها ويشرف عليها المركز الوطني

لمكافحة الأمراض تهدف إلى زيادة المناعة ضد مرض شلل الأطفال وكذلك

العمل على استئصال مرض الحصبة والحد من انتشار مرض الحصبة الألمانية

خاصة بين السيدات بالإضافة إلى زيادة المناعة ضد مرض النكاف أو ما يعرف

بمرض ( بأبو وداج).

وأشار إلى أن هذه الحملة ستنفذ خلال الفترة من 28 /10 إلى 2 / 11 /2017 م

..هذا ويشتمل البرنامج العام لهذه الحملة بحسب التعميم الصادر من إدارة

مركز الوطني لمكافحة الأمراض على التطعيم ضد مرض الحصبة والحميراء

والنكاف لمواليد( 2012-2013- 2014 م ) وكذلك إعطاء فيتامين أ(A) في حالة

توفره للفئتين العمريتين حسب تركيز الجرعة الفئة العمرية الأولى من

مواليد شهر 10 /2016 م إلى شهر4 / 2017 م والفئة العمرية الثانية من

مواليد شهر1/ 2012 م إلى مواليد شهر 9 / 2016 م .



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