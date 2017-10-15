بلدية أجخرة تبحث آلية الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية في المنطقة.





بنغازى 15 أكتوبر 2017 (وال)- عقد بالمجلس البلدي أجخرة اجتماعاً ضم عميد

المجلس البلدي المكلف محمد ابوبكر الزادمة وإدارة المعهد العالي لشؤون

الطاقة بأجخرة والشركة الليبية الأمريكية للطاقة الشمسية (Treco Solar

One Energy).

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية في

المنطقة، وتوفير المعامل والورش للمعهد العالي لشؤون الطاقة أجخرة ، ووضع

آلية لتدريب العناصر الوطنية عبر تنظيم دورات قصيرة على الطاقة الشمسية.

وقد تم الاتفاق على تزويد المعهد بالمناهج الدراسية، وتسهيل التواصل

مع المؤسسات ذات العلاقة في الخارج ، والمساهمة في تدريب العناصر الوطنية

بالمعهد.

..(فرع وال بنغازى)..