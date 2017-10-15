نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام
القادمة.
الأحد ، 15- 10- 2017 - 13:55:00
طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على
الساحل الليبي اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات
بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.
الساحل من رأس جدير إلى سرت :ـ
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة
خاصة على ساحل مصراتة وسرت ،والريح برانى سرعته مابين (05-15) عقدة ،
وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر ،والبحر هادئ الى خفيف
الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤية جيدة الى
متوسطة اثناء سقوط المطر.
الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :ـ
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الخليج مع احتمال سقوط امطار
خفيفة ،والريح شرش الى بحرى سرعته مابين (10-20) متر ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب،
ودرجة حرارة سطح البحر(25) درجة مئوية، والرؤية جيدة.
..(وال)..