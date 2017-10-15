نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال )- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على

الساحل الليبي اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات

بالمركز الوطني للأرصاد الجوية.



الساحل من رأس جدير إلى سرت :ـ

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط امطار متفرقة

خاصة على ساحل مصراتة وسرت ،والريح برانى سرعته مابين (05-15) عقدة ،

وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر ،والبحر هادئ الى خفيف

الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (25) درجة مئوية ، والرؤية جيدة الى

متوسطة اثناء سقوط المطر.



الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقي :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الخليج مع احتمال سقوط امطار

خفيفة ،والريح شرش الى بحرى سرعته مابين (10-20) متر ، وإرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب،

ودرجة حرارة سطح البحر(25) درجة مئوية، والرؤية جيدة.

..(وال)..