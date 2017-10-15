الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.









طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الأحد ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام : تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج هذا اليوم

ويوم الغد مع احتمال سقوط امطار متفرقة بينما يميل الطقس للأعتدال على

بقية مناطق ليبيا.



رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية وابوانجيم مع

احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ويتوقع ان يكون الضباب أثناء الليل وفي

الصباح الباكر على منطقة أبونجيم ،والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة

إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (21-27 ) درجة

مئوية.



بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض مناطق الخليج والساحل مع

احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة خاصة يوم الغد، والرياح شمالية

غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على سهل

بنغازي ومناطق الجبل الاخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-29)

درجة مئوية .



الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة:ـ

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة، والرياح شمالية

شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (29-24) درجة مئوية .



الكفرة - تازربو - السرير :ـ

السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة ،والرياح شمالية غربية إلى

شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (29-26) درجة مئوية.

..(وال)..