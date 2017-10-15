استئناف اجتماعات لجنتي الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والدولة لوضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي .الأحد ، 15-10-2017 - 12:38:00

استئناف اجتماعات لجنتي الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والدولة لوضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي .

تونس 15 أكتوبر 2017 ( وال ) - استؤنفت بتونس اليوم الأحد اجتماعات
لجنتي الصياغة المشتركة لمجلسي النواب والدولة ، بحضور المبعوث ألأممي
لدى ليبيا، غسان سلامة، لوضع صيغة نهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي،
وفقًا للبعثة الأممية.
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، السبت وصول أعضاء لجنة صياغة التعديلات
على الاتفاق السياسي إلى تونس لاستئناف صياغة التعديلات اللازمة على
الاتفاق السياسي .

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