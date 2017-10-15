عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية المغربية يواصلون اضرابهم عن الطعام بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس .



طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال ) - يواصل عدد من المهاجرين غير

الشرعيين من الجنسية المغربية من نزلاء مقر جهاز مكافحة الهجرة غير

الشرعية - فرع طرابلس اضرابهم لليوم الثالث على التوالي عن الطعام لعدم

إستجابة السلطات المغربية لمطالبهم بارجاعهم إلى بلادهم المغرب جوا عبر

مطار إمعيتيقة الدولي.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس على صفحته

الرسمية أن اضراب المهاجرين المغاربة يأتي إحتجاجاً عن بقائهم في مراكز

ألايواء لفترة طويلة دون ان يكون هناك حل من قبل السلطات المغربية لهم

في إستخراج وثائق سفر مؤقتة لهم لتسهيل إجراءات عودتهم طواعية وبرغبتهم

إلى بلادهم المغرب جوا عبر مطار إمعيتيقة الدولي .

( وال )