اعتماد نتيجة الامتحان التفاضلي لقبول متدربين جدد لمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية .الأحد ، 15-10-2017 - 12:06:00

اعتماد نتيجة الامتحان التفاضلي لقبول متدربين جدد لمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية .
طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال )- أُعتمدت نتيجة الامتحان التفاضلي
لقبول متدربين جدد وتضم أسماء الطلبة المتأهلين والمنسبين لمعهد النفط
للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية
حسب الجداول المرفقة على صفحة المعهد على الروابط المرفقة ووفق الأتي :
المترشحين لمعهد النفط :
https://ptqi.edu.ly/resources/doc/ptqi_candidates2018.pdf
المترشحين للمركز النوعي :
https://ptqi.edu.ly/resources/doc/stc_candidates2018.pdf

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