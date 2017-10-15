المُنظمة الدّولية لحماية الطّفولة وذوي الإِعاقة تُقيم دورة حول الإِعلام الحَديث .







بنغازى 15 أكتوبر 2017 (وال)- أقامت المنظمة الدولية لحماية

الطفولة وذوي الإعاقة السبت دورة تدريبية بعنوان " الإعلام الحديث

للمحترفين والهواة " في مدينة بنغازى.

وترأس الدورة التي ستستمر لمدة أسبوع الإعلامي " نزار المتجول " ،

واستهدفت عددًا من الإعلاميين في وسائل إعلامية مختلفة، بالإضافة إلى بعض

المهتمين في المجال الإعلامي.

وتطرقت الدورة في يومها الأول إلى مناقشة عدة محاور منها مقدمات أساسية

في العمل الإعلامي وتعريف الصحافة ووظائف الإعلام الحديث،بالإضافة إلى

صفات الإعلامي الناجح.

وقال المتجول" اليوم كانت أول أيام الدورة التدريبية حول الإعلام الحديث،

تخصصت فيه خلال الفترة الماضية وهذه الدورة تقام للمرة الثانية في بنغازي

وأقيمت كذلك في مدينتي طرابلس والزاوية ".

وتفاءل " المتجول " بهذه الدورة التي قد تكون استكمالًا لنجاحات الشباب

الراغبين في تطوير مهاراتهم الإعلامية أو الدخول بالمجال الإعلامي، وكذلك

تجديد رغبتهم للتطوير والبحت عن ملكتهم الإعلامية والبحت عن مهاراتهم؛حيث

أكد أن في نهاية الدورة سيكون هناك تغير للأفضل ينعكس على المشاهد الليبي

، وكذلك كسب المتدربين كيفية تقييم الإعلام وكيفية إعداد خطط إعلامية

حديثة.

وأضاف " اليوم كان تعريفي للواقع الإعلامي في ليبيا والعالم، والأيام

المقبلة سيكون تدريبًا عمليًا على تجارب أداء وبحث مباشر في كيفية صناعة

الخبر الإعلامي وكيفية مواكبة الإعلام الحديث".



( وال - بنغازى )