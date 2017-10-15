بدء الانتخابات الرئاسية في قرغيزيا .





موسكو 15 أكتوبر 2017 (وال)-فتحت مراكز الاقتراع في قرغيزيا أبوباها

اليوم الأحد أمام ما يزيد عن 3.2 ملايين مواطن للإدلاء بأصواتهم لاختيار

رئيس جديد للبلاد لولاية مدتها ست سنوات .

وأكد نائب رئيس الوزراء القرغيزي "تولكون بيك عبديجولوف" في تصريحات

تليفزيونية إن العمل في جميع اللجان الانتخابية يتم بشكل طبيعي.

ويتنافس في الانتخابات رئيسا وزراء سابقان يعتبران الأوفر حظا للفوز من

بين 11 مرشحا.وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيخوض المرشحان الأكثر

حصدا للأصوات جولة ثانية ستجرى في مهلة لا تقل عن أسبوعين بعد إعلان

النتائج الرسمية النهائية .