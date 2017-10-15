وكيل الديوان والتعليم العام يستعرض الموقف التنفيذي لمراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية .



براك 15 أكتوبر 2017 (وال) - استعرض وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان

والتعليم العام أ "عادل جمعة " خلال اجتماعه السبت مع مراقبات التعليم

بالمنطقة الجنوبية الموقف التنفيذي لمشروعي تنظيم الاحتياط العام وصيانة

المؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وتخلل الاجتماع الذي عقد بصالة الاجتماعات بمراقبة تعليم براك ، والذي ضم

عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة وعميد بلدية براك المكلف "على

أبوبكر" ومراقبي التعليم ببلديات (براك- القرضه- ادري - اوباري - سبها-

الغريفة - بنت بيه- الشويرف) ومديري مكاتب مشروعات مصلحة المرافق

التعليمية بالمنطقة الجنوبية .. مناقشة مدى استعداد المراقبات لبداية

العام الدراسي الجديد ، والتعرف على كميات الكتاب المدرسي الواصلة من

المخازن الرئيسة بالوزارة إلى المخازن الفرعية بالمنطقة، والاطلاع على

آلية توزيعها على المدارس.

كما تطرق الاجتماع ، إلى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل

بالقطاع وكيفية حلحلتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وقال مراقب التعليم ببلدية أوباري "عبد الرزاق حسن" أن هناك عدة مشاكل

تواجه سير العمل بقطاع التعليم في المنطقة الجنوبية تتمثل في عدم توفر

الوقود وانعكاسات الظروف الأمنية، وكذلك تدني مستوى البنية التحتية

بالمنطقة ، والتي أدت بدورها إلى عدم تمكن عدد كبير من المعلمين من

العودة للتدريس .

ومن جهته طالب مراقب التعليم ببلدية براك "محمد ابوحليقة" بمراعاة خصوصية

المنطقة الجنوبية فيما يتعلق بتطبيق شروط ومعايير التسكين على الملاك

الوظيفي بالمؤسسات التعليمية، موضحا بأن المدارس تقع في مناطق مترامية

الأطراف على غرار ذلك عدم وجود بنية تحتية جيدة للمواصلات تسهل من عملية

التنقل من وإلى المدارس، بالإضافة إلى وجود عدد من المدارس القزمية.

وبدوره أعطى الوكيل تعليماته لمدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة بشأن

مراعاة بعض الخصوصيات في تطبيق الملاك الوظيفي والاحتياط العام بالمنطقة

الجنوبية.

وحول مشروعات صيانة المؤسسات التعليمية أوضح مديرو مكاتب مشروعات مصلحة

المرافق التعليمية بأن جل مشاريع الصيانة بمدارس الجنوب بلغت متوسط نسب

إنجاز تفوق 80% ، وأن هناك عدد من المشاريع جاهزة للاستلام.

وعلى هامش الاجتماع قام الوكيل بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل

بمشاريع صيانة المؤسسات التعليمية ببلدية براك، وأبدى ارتياحه التام

لجودة أعمال الصيانة ووصول المشاريع إلى مراحل إنجاز متقدمة.



( وال )