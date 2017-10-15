للموقع - دورات تدريبية لرفع الكفاءة التدريبية
لمعلمي بلدية حي الأندلس بالمركز العام .
الأحد ، 15- 10- 2017 - 10:27:00
طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - ذكر مدير إدارة التدريب المكلف
بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أ " صلاح الدين الشاوش " أن
الدورة التدريبية (استعمال اليدويات في تدريس مادة الرياضيات ) والتي
تستهدف معلمات مادة الرياضيات ببلدية حي الأندلس بمدينة طرابلس التي كان
مقرراً عقدها الثلاثاء الماضي 10أكتوبر الجاري قد تأجلت إلى يوم الثلاثاء
القادم الموافق 17 أكتوبر .
كما أفاد أ " صلاح الدين" بأنه من المقترح إقامة دورات رفع للكفاءة
التدريبية في الأيام القادمة على النحو التالي:
أولاً- دورة التدريس الفعال -عدد الساعات التدريبية 25 ساعة ، والعدد
المستهدف 50 ، والفئة المستهدفة هم من معلمي المرحلة الثانوبة ،
والمدربون أ.خميس مؤمن ، وأ.سالمة قويدر، والتاريخ: 2017/10/22.
ثانيا- دورة قيادة فرق العمل-عدد الساعات 15 ساعة ، والعدد المستهدف 50
، والفئة المستهدفة هم من مساعدى مدراء المدارس للتعليم الثانوي ،
والمدربون أ.عامر شادي- أ "آمال العرعود ، وعدد المجموعات " 2 " ،
والتاريخ :2017/10/22
ثالثاَ - دورة القائد التربوي -عدد الساعات 15 ساعات ، والعدد المستهدف "
50 " ، والفئة المستهدفة مدراء المدارس الثانوية ، والمدربون أ.سالمة
قويدر وآخرون ، وعدد المجموعات 2 ، والتاريخ :2017/10/29.
رابعاَ - استراتيجية المعلم النشط -عدد الساعات 25 ساعة ، والعدد
المستهدف 50 ، والفئة المستهدفة هم من معلمي الثانوي ، و المدربون أ.آمال
العرعود-أ.عامر شادي ، وعدد المجموعات " 2 " ، والتاريخ : 2017/10/29.
خامساً - دورة مدراء المدارس على مستوى طرابلس -عدد الساعات 40 ساعة ،
والعدد المستهدف" 175 " ، والفئة المستهدفة مدراء المدارس ، والمدربون
مجموعة من المدربين المتخصصين ، وعدد المجموعات " 7 " مجموعات ،
والتاريخ:2017/11/12 ، وسيتم الإعلان تباعاً عن هذه الدورات ومتابعة
فعالياتها .
( وال )