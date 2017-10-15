دورات تدريبية لرفع الكفاءة التدريبية لمعلمي بلدية حي الأندلس بالمركز العام .





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - ذكر مدير إدارة التدريب المكلف

بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم أ " صلاح الدين الشاوش " أن

الدورة التدريبية (استعمال اليدويات في تدريس مادة الرياضيات ) والتي

تستهدف معلمات مادة الرياضيات ببلدية حي الأندلس بمدينة طرابلس التي كان

مقرراً عقدها الثلاثاء الماضي 10أكتوبر الجاري قد تأجلت إلى يوم الثلاثاء

القادم الموافق 17 أكتوبر .

كما أفاد أ " صلاح الدين" بأنه من المقترح إقامة دورات رفع للكفاءة

التدريبية في الأيام القادمة على النحو التالي:

أولاً- دورة التدريس الفعال -عدد الساعات التدريبية 25 ساعة ، والعدد

المستهدف 50 ، والفئة المستهدفة هم من معلمي المرحلة الثانوبة ،

والمدربون أ.خميس مؤمن ، وأ.سالمة قويدر، والتاريخ: 2017/10/22.

ثانيا- دورة قيادة فرق العمل-عدد الساعات 15 ساعة ، والعدد المستهدف 50

، والفئة المستهدفة هم من مساعدى مدراء المدارس للتعليم الثانوي ،

والمدربون أ.عامر شادي- أ "آمال العرعود ، وعدد المجموعات " 2 " ،

والتاريخ :2017/10/22

ثالثاَ - دورة القائد التربوي -عدد الساعات 15 ساعات ، والعدد المستهدف "

50 " ، والفئة المستهدفة مدراء المدارس الثانوية ، والمدربون أ.سالمة

قويدر وآخرون ، وعدد المجموعات 2 ، والتاريخ :2017/10/29.

رابعاَ - استراتيجية المعلم النشط -عدد الساعات 25 ساعة ، والعدد

المستهدف 50 ، والفئة المستهدفة هم من معلمي الثانوي ، و المدربون أ.آمال

العرعود-أ.عامر شادي ، وعدد المجموعات " 2 " ، والتاريخ : 2017/10/29.

خامساً - دورة مدراء المدارس على مستوى طرابلس -عدد الساعات 40 ساعة ،

والعدد المستهدف" 175 " ، والفئة المستهدفة مدراء المدارس ، والمدربون

مجموعة من المدربين المتخصصين ، وعدد المجموعات " 7 " مجموعات ،

والتاريخ:2017/11/12 ، وسيتم الإعلان تباعاً عن هذه الدورات ومتابعة

فعالياتها .



( وال )