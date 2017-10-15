للموقع - بدء العام الدراسي (2017-2018 ) بجميع مراحل التعليم .
الأحد ، 15- 10- 2017 - 10:29:00
طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال ) - توجه اليوم الأحد الخامس عشر من
أكتوبر تلاميذ وتلميذات وطالبة وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد (2017-2018 ) م .
وكانت وزار ة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد حددت اليوم الخامس
عشر من أكتوبر موعدا لبدء الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
للعام الدراسي ( 2017 - 2018) م .
هذا وكانت وزارة التعليم أعلنت عن وصول الكتاب المدرسي إلى المخازن
الرئيسة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ، والذي قام بشكل
فوري بتوزيعها على المخازن الفرعية بالمناطق التعليمية بليبيا كافة بنسب
متساوية وبحسب الكثافة الطلابية للمناطق, وبدورها قامت بشكل مباشر بتوزيع
الكتب على المدارس .
(وال)