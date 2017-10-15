بدء العام الدراسي (2017-2018 ) بجميع مراحل التعليم .



طرابلس 15 أكتوبر 2017 ( وال ) - توجه اليوم الأحد الخامس عشر من

أكتوبر تلاميذ وتلميذات وطالبة وطالبات مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد (2017-2018 ) م .

وكانت وزار ة التعليم بحكومة الوفاق الوطني قد حددت اليوم الخامس

عشر من أكتوبر موعدا لبدء الدراسة بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي

للعام الدراسي ( 2017 - 2018) م .

هذا وكانت وزارة التعليم أعلنت عن وصول الكتاب المدرسي إلى المخازن

الرئيسة لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية ، والذي قام بشكل

فوري بتوزيعها على المخازن الفرعية بالمناطق التعليمية بليبيا كافة بنسب

متساوية وبحسب الكثافة الطلابية للمناطق, وبدورها قامت بشكل مباشر بتوزيع

الكتب على المدارس .



(وال)