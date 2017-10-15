للموقع- برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعلن تعيين أكاديمي ليبي مستشاراً في مجال السلام .







طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية

وحقوق الإنسان عن اختيار الدكتور " ميلاد مفتاح الحاراتي " من ليبيا من

ضمن أربعين مترشحاً مستشاراً إقليمياً لشمال إفريقيا في مجال السلام

وإدارة الأزمات والمصالحات الوطنية والمجتمعية .

ومن المنتظر أن يباشر الدكتور" الحاراتي " عمله خلال شهر أكتوبر

الجاري من تونس ، وطرابلس ، وبنغازي التي عمل في جامعتها كأستاذاً للعلوم

السياسية .



( وال )