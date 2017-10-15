برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعلن تعيينأكاديمي ليبي مستشاراً في مجال السلام .
الأحد ، 15- 10- 2017 - 10:23:00
طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية
وحقوق الإنسان عن اختيار الدكتور " ميلاد مفتاح الحاراتي " من ليبيا من
ضمن أربعين مترشحاً مستشاراً إقليمياً لشمال إفريقيا في مجال السلام
وإدارة الأزمات والمصالحات الوطنية والمجتمعية .
ومن المنتظر أن يباشر الدكتور" الحاراتي " عمله خلال شهر أكتوبر
الجاري من تونس ، وطرابلس ، وبنغازي التي عمل في جامعتها كأستاذاً للعلوم
السياسية .
( وال )