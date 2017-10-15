برنامج الأمم المتحدة للتنمية يعلن تعيينأكاديمي ليبي مستشاراً في مجال السلام .الأحد ، 15-10-2017 - 10:23:00



طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية
وحقوق الإنسان عن اختيار الدكتور " ميلاد مفتاح الحاراتي " من ليبيا من
ضمن أربعين مترشحاً مستشاراً إقليمياً لشمال إفريقيا في مجال السلام
وإدارة الأزمات والمصالحات الوطنية والمجتمعية .
ومن المنتظر أن يباشر الدكتور" الحاراتي " عمله خلال شهر أكتوبر
الجاري من تونس ، وطرابلس ، وبنغازي التي عمل في جامعتها كأستاذاً للعلوم
السياسية .

( وال )

الأكثر قراءة في وال

" معيتيق " يبحث مع تنسيقية اعتصام المعلمين مطالبهم ويتعهد بنقلها للمجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء لمناقشتها .
المؤسسة الوطنية للنفط تقوم بتنفيذ مناورة لمكافحة الانسكابات النفطية من المستوى الثاني لحوادث التلوث بحقل الجرف القاري .
وزارة العمل تنظم ورشة عمل التكوين والتدريب المهني ودورهما في تطوير آليات الاقتصاد الليبي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا