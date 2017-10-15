للموقع- مسرح أكاديمية الدراسات العليا بجنزور يحتضن ورشة حوارية حول( آفاق تدريس مادة اللغة الإنجليزية بليبيا) .









جنزور 15 أكتوبر 2017 (وال) - يحتضن مسرح أكاديمية الدراسات العليا

بجنزور يوم غد الإثنين ورشة حوارية حول( آفاق تدريس مادة اللغة

الإنجليزية بليبيا) بحضور مدربة من المجلس الثقافي البريطاني British

Council.

وأهابت الجهة المنظمة للورشة بالسادة والسيدات المعلمين والمعلمات

والمفتشين التربويين والمفتشات الذين حضروا دورة (التدريب عبر skype للغة

الإنجليزية ) بطرابلس ، والتي أشرف عليها المركز العام للتدريب وتطوير

التعليم التكرم بالحضور للورشة ، وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة

بتدريس اللغة الإنجليزية وبرامج التدريب لها وأي ملاحظات لديهم حول ذلك.



ويأتى اقامة هذه الدورة في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب التعاون الدولي

بوزارة التعليم والمركز العام للتدريب وتطويرالتعليم .( وال )