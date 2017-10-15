الادعاء الفرنسي: ساركوزي "مجرم مخضرم" .





باريس 15 أكتوبر 2017 (وال)-وجهت لائحة اتهامات النيابة المالية

الوطنية فى فرنسا تهمتي " الفساد وإساءة استغلال النفوذ" للرئيس الأسبق

نيكولا ساركوزي واصفة إياه بـ "المجرم المخضرم".

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة "لوموند" الفرنسية امس السبت فإن لائحة

الاتهامات المؤلفة من 79 صفحة شددت على أن هناك ما يكفي من الأدلة

لمقاضاة ساركوزي .

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق اتهامات بالحصول على أموال بطريقة غير

مشروعة لتمويل حملته الانتخابية عام 2007 وصلت إلى مبلغ 18 مليون يورو.

ويواجه ساركوزي الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و 2012 اتهامات

عديدة بـ"الفساد" و"إساءة استخدام السلطة" منذ أن أخفق في الانتخابات

الرئاسية عام 2012 .