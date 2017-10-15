للموقع - إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف
المحمول .
الأحد ، 15- 10- 2017 - 10:18:00
طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - تمَّ إطلاق المرحلة الأولى من مشروع
خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول تحت مسمى( سداد ) ، والذي
يُتيح للمشتركين سداد المدفوعات اليومية ، وتحويل الأموال بكل يُسر
لتسهيل الحياة اليومية للمواطن الليبي الكريم .
ويُعد مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول الذي تم برعاية وإشراف
مصرف ليبيــا المركزي ، وبالشراكة مع شركة المدار الجديد ، من المشاريع
الوطنية الرائدة في ليبيا ، والذي يهدف لتحقيق الشمول المالي والدفع نحو
تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية من خلال حلول حديثة ومتطورة للدفع
الإلكتروني .
( وال )