إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول .





طرابلس 15 أكتوبر 2017 (وال) - تمَّ إطلاق المرحلة الأولى من مشروع

خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول تحت مسمى( سداد ) ، والذي

يُتيح للمشتركين سداد المدفوعات اليومية ، وتحويل الأموال بكل يُسر

لتسهيل الحياة اليومية للمواطن الليبي الكريم .

ويُعد مشروع الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول الذي تم برعاية وإشراف

مصرف ليبيــا المركزي ، وبالشراكة مع شركة المدار الجديد ، من المشاريع

الوطنية الرائدة في ليبيا ، والذي يهدف لتحقيق الشمول المالي والدفع نحو

تطوير سوق المدفوعات الإلكترونية من خلال حلول حديثة ومتطورة للدفع

الإلكتروني .



( وال )