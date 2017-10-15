بدء الانتخابات التشريعية في النمسا.





عمان 15 اكتوبر 2017 (وال) - بدأ الناخبون في النمسا اليوم الأحد

الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التشريعية يرجح أن يفوز فيها المحافظ

"سيباستيان كورتز" ليصبح المسؤول الأصغر سنا في أوروبا ، وأن تفتح الطريق

لعودة اليمين المتطرف إلى الحكم.

ويتوجه حوالي 4ر6 مليون ناخب لاختيار نوابهم وفق نظام النسبية ، على

أن تكشف استطلاعات الرأي فور انتهاء عمليات التصويت عن أولى المؤشرات

لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل بين مختلف القوى السياسية.

وترجح الاستطلاعات فوز "كورتز" وزير الخارجية البالغ من العمر 31

عاما، بأكثر من 30 بالمئة من الأصوات، في حين يتنافس حزب الحرية من

اليمين القومي والديمقراطيون الاشتراكيون على المركز الثاني بنسبة 25

بالمئة من الناخبين.

ويشعر ناخبون كثيرون أن البلاد تعرضت لاجتياح عندما فتحت حدودها في

2015 أمام موجة من مئات الآلاف من الفارين من الحرب والفقر في الشرق

الأوسط ومناطق أخرى . حسبما ذكرت سكاي نيوز اليوم.

ويحكم البلاد حاليا ائتلاف يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة

المستشار "كريستيان كيرن" وحزب الشعب بزعامة "كيرتز"، ولكن "كيرتز" دعا

إلى إنهاء هذا التحالف عندما تولى رئاسة حزبه ما أدى إلى إجراء انتخابات

مبكرة.



.. ( وال ) ..