قوات الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز "بيت اكسا" شمال غرب القدس.





رام الله 15 اكتوبر 2017 (وال) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح

اليوم الاحد حاجز "بيت اكسا" شمال غرب مدينة القدس المحتلة ومنعت

المواطنين من المرور في كلا الاتجاهين.

وقال مجلس قروي "بيت اكسا" في بيان له إن جنود الاحتلال أخضعوا

المواطنين للتفتيش والمساءلة قبل إجبارهم على العودة من حيث جاءوا.

وأوضح المجلس أن جنود الاحتلال على الحاجز يتعمدون بين الفينة والأخرى

إغلاق الحاجز دون إبداء الأسباب، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي

تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



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