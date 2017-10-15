القائمة الرسمية للحكام والحكام المساعدين وحكام الصالات والشواطىء للنيل الشارة الدولية .





طرابلس 15 اكتوبر 2017 ( وال ) - أكد رئيس اللجنة العامة للتحكيم

باتحاد كرة القدم " جمال امبية " أنه سيتم الدفع بـ24 حكمًا لنيل الشارة

الدولية عن العام 2018 لحكام الوسط والمساعدين والشواطئ والصالات .

وضمت قائمة حكام الوسط 7 حكام من السابقين محمد رجب وأيمن الشريف

وعصام الجهاني ، ومن الجدد ضمت عبدالواحد حريويدة والسنوسي الحبيب

وعبدالباسط شهوب ومحمد الزروق .

كما ضمت القائمة 9 حكام في قائمة المساعدين وهم : خالد بالخير وعطية

محمد وصلاح الحاسي ووحيد الجحاوي وباسم سيف النصر وإبراهيم أبوكوز،

والجدد مجدي كامل وعبدالله الترهوني والمنجي ابوشكيوه.

وفي قائمة الشاطئية : مفتاح العلمي ويحيى الوحيشي وعزالدين عطية وعماد

عبدالله ، فيما ضمت القائمة حكام الصالات وهم الشارف الفزاني ومصطفى

أبوعين وعلي أبوشكيوه ومحمد العباس.

وسيتم الاختيار النهائي للقائمة في شهر نوفمبر القادم بعد اعتمادها من

الاتحاد العام واحالتها إلى الاتحاد الدولي (فيفا) .

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