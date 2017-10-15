البنك الدولي يستهدف تعزيز القدرة المالية خلال ربيع 2018 .





واشنطن 15 أكتوبر 2017 (وال) - قال متحدث باسم البنك الدولي يوم امس

السبت إن البنك يهدف إلى وضع إجراءات جديدة لتعزيز قدرته المالية وجعل

مجلس إدارته يتخذ قرارا بشأنها خلال اجتماعات الربيع المقبل في ابريل

2018.

ويسعى البنك الدولي إلى زيادة عامة في رأسمال البنك الدولي للإنشاء

والتعمير منذ عامين ولكن إدارة الرئيس ترامب تحجم عن تأييد ذلك .

وقال مسؤول بالخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إنه من السابق لأوانه جدا

التفكير في مثل هذه الزيادة وإن البنك الدولي بحاجة لمراجعة ميزانيته

العامة والكف عن توجيه موارده للأسواق الناشئة ذات الدخل العالي مثل

الصين وتحويلها لدول ذات احتياجات أكبر.

وكان البنك قد استهدف أصلا جعل حملة أسهمه يتخذون قرارا بشأن زيادة رأس

المال خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي

بدأت الأسبوع الماضي.

وطلبت لجنة التطوير المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

في بيان صدر يوم امس السبت من المؤسسة بحث كل الخيارات

قائلة ”نطلب من مجلس الإدارة والإدارة مراجعة كل الخيارات الممكنة لتعزيز

القدرة المالية لمجموعة البنك الدولي ووضع حزمة إجراءات من بينها التمويل

الداخلي والزيادات العامة والاختيارية في رأس المال ليدرسها مجلس

المحافظين بهدف التوصل إلى قرار خلال اجتماعات ربيع 2018“.