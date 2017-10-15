المنتخب الوطني لرفع الاثقال يحرز 18 قلادة متنوعة .





طرابلس 15 اكتوبر 2017 ( وال )- تحصل المنتخب الوطني لرفع الأثقال

على (18) ميدالية في البطولة الأفريقية بأوغندا بواقع 6 ذهبيات و7 فضيات

و5 برونزيات .

وشهدت البطولة التي نظمها الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال ، مشاركة 86

رباعًا يمثلون دول ليبيا والجزائر وتونس وجنوب أفريقيا ومورشيوس وغانا

وكينيا ونيجيريا وبتسوانا ورواندا وأوغندا البلد المستضيف .

وشاركت ليبيا في هذه البطولة بخمسة رباعين اعتلوا جميعهم منصات التتويج

، وهم الرباع أكرم أبومهدي وزن 62 ناشئين، توج بقلادة فضية ، و2

برونزية، وأحمد أبوزريبة وزن 77 شباب ، توج بـ3 ذهبيات، و3 برونزيات،

وعمر العجمي وزن 77 ناشئين، توج بـ3 فضيات، وأسعد أبوجريدة وزن 94 ناشئين

بـ3 فضيات، وعبدالمالك قناو +105 ناشئين بـ3فضيات.

وقد تحصلت ليبيا على الترتيب الثاني للناشئين والترتيب الثالث للكبار

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