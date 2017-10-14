مركز بَنغازي الطّبي يتسلم أجهزة تعقيم حديثة.







بنغازي 14 أكتوبر 2017 (وال) - تسلم مركز بنغازي الطبي ثلاثة أجهزة تعقيم

حديثة لدعم قسم التعقيم في المركز.

وقال المكتب الاعلامى بمركز بنغازي الطبي " إن الأجهزة الجديدة ذات سعة

كبيرة وبإمكانها تعقيم جميع الأدوات المستخدمة في المركز، وتعمل بضغط يصل

إلى 140 درجة مئوية".

وأوضح المكتب أن الأجهزة الجديدة تتميز باحتوائها على باب للتشغيل وباب

لنهاية التشغيل، بالإضافة إلى التحكم في مدة دورة التعقيم، كما أنها لا

تتأثر بانقطاع الكهرباء أو الماء، وتظل مستمرة في العمل حتى في حال

الانقطاع المفاجئ.

يشار إلى أن قسم التعقيم بمركز بنغازي الطبي يقوم بتعقيم أدوات جميع

المستشفيات الموجودة في مدينة بنغازي .



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