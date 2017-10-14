رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفدا من فعاليات صرمان .

طرابلس 14 أكتوبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " صباح اليوم السبت بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفداً من أعيان مدينة صرمان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من مختاري المحلة بالمدينة .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب " السراج " بأعضاء الوفد مؤكداً حرصه على اللقاء المباشر مع جميع الفعاليات الاجتماعية والمجالس البلدية في ليبيا دون استثناء ليبحث معهم مباشرة حل ما تواجهه مناطقهم من مختنقات نتيجة للظرف الصعب الذي تمر به البلاد .

وتحدث عدد من أعضاء الوفد مؤكدين دعمهم المطلق لحكومة الوفاق الوطني ولجهود " السراج " لتحقيق الأمن و الاستقرار في كامل البلاد.

وأوضح أعضاء الوفد بأن ما يثار من إشاعات ومزاعم عن تحركات عسكرية أو أمنية في بلدية صرمان لا أساس له من الصحة.

واستمع " السراج " لما عرضه الوفد من مطالب تتعلق بقطاعات خدمية مختلفة، واستكمال عدد من المشاريع المتوقفة ، كما استفسر سيادته عن نسب الانجاز في المشاريع تحت التنفيذ .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان " السراج " أصدر تعليماته لجهات الاختصاص للبدء الفوري في حل عدد من المشاكل ذات الصبغة العاجلة في قطاع المياه والشؤون الاجتماعية إضافة لتخصيص مبالغ مالية للتخلص من القمامة ومشاكل البيئة وإدراج عدد آخرمن المشاريع ضمن برامج التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة .

وأكد " السراج " على ضرورة أن تتضافر جميع الجهود بالبلدية والتنسيق مع مؤسسات الدولة للإسراع في تحقيق تلك المطالب.



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