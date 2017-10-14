اختتام مهرجان السلام بودان يتوج بالعرس الجماعي .

ودان 14 اكتوبر 2017 (وال ) - اختتمت ليلة الخميس فعاليات مهرجان السلام بودان ليبيا بكل الالوان والذي كان حافلا بالعديد من المناشط على مدى ثلاثة ايام متتاليه شهد خلالها المهرجان العديد من الفعاليات .

واشرفت على هذا المهرجان تنسيقية المجتمع المدني بودان وبعض الجهات المتطوعة ، وانتظمت فعالياته في الفترتين الصباحية والمسائية . واستهل يومه الاول بافتتاح معرض للمقتنيات الشعبية والتراتية وحفل الافتتاح الرسمي في الفترة المسائية والذي صاحبه سباقات الخيل والدراجات والجري وكان شعاره حمامة السلام وغصن الزيتون .

وفي اليوم الثاني شهد عروضا للزي التقليدي من مختلف المناطق الليبية ومراسم الافراح في كل المناطق الليبية والعادات والتقاليد المصاحبة لكل منطقة وفي الفترة المسائية كان هناك مسابقات الرسم الطباشيري . واختتمت فعاليات اليوم الثاني بامسية ثقافية بقلعة ودان التاريخية .

اما فعاليات اليوم الثالث والاخير فقد حرصت اللجنة المشرفة على المهرجان على تنظيم زيارات سياحية لضيوف ودان في المعالم السياحية للمدينة شملت زيارات لمزارع التخيل وصومعة ودان للحبوب وبعض المناطق الاثرية .

وختم المهرجان في الفترة المسائية باقامة الحفل الختامي الذي

شهد العديد من الفقرات الفنية والعروض والتكريم للمشاركين حيث تم تكريم العديد من الشخصيات والمؤسسات ومن بينها وكالة الانباء الليبية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات التي اسهمت في انجاح هذا المهرجان .

وتخلل الحفل فقرات فنية لفرقة ودان الشعبية وعروض ولوحات راقصة لمدرسة العهد الجديد ولوحة مشتركة للمؤسسات التعليمية بودان ،

كما احي الحفل الختامي الفنان الشعبي احمد هاشم بعدة اغاني وطنية وشعبية .

وفي بادرة من جمعية ودان للتراث والسياحية تم اقامة حفل عقد قران 28 شابا وشابة من مناطق هون وسوكنة وودان والفقهاء واقامة حفل عشاء شعبي لضيوف المهرجان واهالي ودان وقد تم خلال الحفل الختامي زف عرسان العرس الجماعي على انغام ودبكات التراث الشعبي الوداني .

وقد منحت جميعة التراث والسياحة بودان مبلغ 7000 الاف دينار ليبي للعريس ومبلغ 2500 دينار للعروس بالاضافة إلى هدايا قدمت من العديد من الجهات .



...( وال - ودان )...