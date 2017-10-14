متسابق ليبي يتحصل على الترتيب الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية .







مكه 14 أكتوبر 2017 (وال)- تحصل المتسابق القارئ" محمد طاهر إدريس

المسماري" على الترتيب الثاني في مسابقة الملك " عبد العزيز" الدولية

لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ" 39 " في الفرع الثالث

من المسابقة.

يذكر أن الشيخ " محمد طاهر" من مواليد عام 1996م، وهو محفظ بمركز جبل

الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة البيضاء ، و تحصل على الترتيب الثاني

في مسابقة جائزة الريادة لحفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى على مستوى

ليبيا التي أُقيمت في مدينة زليتن العام الماضي.



( وال- بنغازى )