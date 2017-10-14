متسابق ليبي يتحصل على الترتيب الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز
الدولية .
السبت ، 14- 10- 2017 - 13:16:00
مكه 14 أكتوبر 2017 (وال)- تحصل المتسابق القارئ" محمد طاهر إدريس
المسماري" على الترتيب الثاني في مسابقة الملك " عبد العزيز" الدولية
لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ" 39 " في الفرع الثالث
من المسابقة.
يذكر أن الشيخ " محمد طاهر" من مواليد عام 1996م، وهو محفظ بمركز جبل
الرحمة لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة البيضاء ، و تحصل على الترتيب الثاني
في مسابقة جائزة الريادة لحفظ القرآن الكريم في دورتها الأولى على مستوى
ليبيا التي أُقيمت في مدينة زليتن العام الماضي.
( وال- بنغازى )