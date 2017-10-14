بلدية بَنغازى تُباشر في أَعمال الصّيانة بمَبنى جمعية الدّعوة الإِسلامية .







بنغازى 14 أكتوبر 2017 (وال )- باشر مكتب المشروعات ببلدية بنغازي أعمال

النظافة والصيانة بمبنى جمعية الدعوة الإسلامية بالبلدية.

وطالبت بلدية بنغازى كُل الجهات العامة والخاصة،المنتفعة من مرافق المبنى

التواصل في أقرب وقت مع إدارة جمعية الدعوة الإسلامية ببنغازى ، من أجل

إعادة تشغيل مبنى الجمعية من الجديد.

وقالت البلدية إن هذه الإجراءات جاءت بناءً على تعليمات عميد البلدية

المستشار" عبد الرحمن العبار" ، حيث باشر المكتب بأعمال النظافة والقيام

ببعض الصيانة للأدوار غير المتضررة، بحضور موظفي الجمعية، وجهاز تنفيذ

مشروعات والإسكان والمرافق، وشركة المدار الجديد، وشركة ليبيانا،

والمصارف التجارية : الصحارى، التجاري الوطني .

وأضافت بلدية بنغازى أن الجهات الشاغرة لمبنى جمعية الدعوة الإسلامية،

ستقوم بالتضامن عبر إعادة فتح مقراتها ومكاتبها فور الانتهاء من أعمال

النظافة والصيانة .



( وال - بنغازى )